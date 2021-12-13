Петербургским школам позволили уйти на зимние каникулы раньше срока

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, курирующая сферу образования, объявила о решении предоставить школам право самим определить, будут ли 27 и 28 декабря учебными днями.

"Дети смогут приходить туда как обычно. Но каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск - они могут начать каникулы уже с 25 декабря", - написала чиновница на своей странице в "ВКонтакте".

По данным Потехиной, как и год назад, на фоне пандемии коронавируса целиком в дистанционном формате обучаются около 550 классов. Разница, по ее словам, лишь в том, что в первый год пандемии меры предосторожности были повышенными, тогда как сейчас они в большей степени приближены к объективной необходимости. При этом, пишет вице-губернатор, заметны положительные изменения с эпидемиологической точки зрения: если перед прошлыми новогодними каникулами одновременно могло болеть до двух тысяч педагогов, то сегодня это число не превышает трехсот. В свою очередь, учащиеся стали болеть меньше в два раза.