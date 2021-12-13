Милонов обвинил в распространении коронавируса любителей отдыха в Турции

Единоросс Виталий Милонов, представляющий Петербург в Государственной думе, заявил, что в российскую статистику заболеваемости коронавирусом существенный вклад внесли соотечественники, летающие на турецкие курорты.

"Это не отдых, это всемирная помойка ковида, заразная ковид-клоака. Поэтому весь турецкий отдых я бы ввёл под строжайший запрет", - приводит его слова "Радио 1".

Желательный для депутата срок действия запрета - от шести до двенадцати месяцев. По мнению петербуржца, в Турции царит повсеместная антисанитария, тогда как поклонники такого типа досуга априори представляются ему "сомнительными отдыхающими". Милонов также отмечает, что каждая волна коронавируса совпадает по времени с большим потоком возвращающихся из южной страны россиян.