ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:55

Милонов обвинил в распространении коронавируса любителей отдыха в Турции

фото ЗакС политика Милонов обвинил в распространении коронавируса любителей отдыха в Турции

Единоросс Виталий Милонов, представляющий Петербург в Государственной думе, заявил, что в российскую статистику заболеваемости коронавирусом существенный вклад внесли соотечественники, летающие на турецкие курорты.

"Это не отдых, это всемирная помойка ковида, заразная ковид-клоака. Поэтому весь турецкий отдых я бы ввёл под строжайший запрет",  - приводит его слова "Радио 1".

Желательный для депутата срок действия запрета - от шести до двенадцати месяцев. По мнению петербуржца, в Турции царит повсеместная антисанитария, тогда как поклонники такого типа досуга априори представляются ему "сомнительными отдыхающими". Милонов также отмечает, что каждая волна коронавируса совпадает по времени с большим потоком возвращающихся из южной страны россиян.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама