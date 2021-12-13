В Петербурге откроют новые пункты для утилизации снега

Петербургский губернатор Александр Беглов отметил прогресс в работе служб, ответственных за вывоз и утилизацию снега. За неделю специалисты, по его оценке, сделали шаг вперед в этом направлении. И помогли исправить ситуацию, в частности, помимо городских, сторонние организации и предприятия, предоставившие свою технику.

"В городе сегодня работает восемнадцать снегоплавильных и снегоприемных пунктов. Их число будем увеличивать, чтобы сократить время вывоза. По согласованию с МЧС и районными администрациями открыты три дополнительные точки складирования снега. В ближайшие дни будут открыты еще два временных пункта приема", - произнес Беглов в авторской программе на "Радио России - Петербург".

Пока продолжаются метели, главным для него в зимней уборке остается "бесперебойная работа всех городских служб, прежде всего - скорой помощи, милиции и спасателей".

Отметим, что в той же радиопередаче ровно неделю назад глава города признал недостатки в работе коммунальных служб, найдя критику зимней уборки справедливой. При этом часть ответственности он возложил на нерадивых автомобилистов, имеющих привычку неправильно парковать свои транспортные средства во дворах.