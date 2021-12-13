Мосты в Петербурге в ночь на 14 декабря разведут в последний раз в 2021 году

В ночь на 14 декабря в Петербурге в последний раз разведут мосты в 2021 году, сообщили в ГБУ "Мостотрест".

С 01:25 до 05:00 будет разведен Благовещенский мост, а с 02:20 до 05:10 - мост Александра Невского. После этого мосты будут сведены до весны 2022 года, когда начнутся технологические разводки для подготовки к новому навигационному периоду.

В "Мостотресте" предупредили, что развести и свести мосты могут в рамках промежутка, но необязательно в указанное время. Следить за новостями петербуржцам предлагают на сайте "Мостотреста" и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".