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Новости 20:07

Петербург и Белгород связал новый двухэтажный поезд

фото ЗакС политика Петербург и Белгород связал новый двухэтажный поезд

Между Петербургом и Белгородом пустили новый ежедневный поезд, имеющий высоту в два этажа, передает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Семь из девяти вагонов поезда №029У - купейные, причем один из купейных вагонов предназначен для маломобильных пассажиров, снабжен кондиционерами и биотуалетом.

Остановки предусмотрены в Бологом, Вышнем Волочке, Твери, Туле, Орле, Курске, Ржаве, Боровенке и Угловке. В Москве посадка и высадка пассажиров будет производиться на Восточном вокзале. 

Поезд не будет ходить только в предновогодний день 31 декабря. Путешествие на нем из Петербурга в Белгород займет 16 часов 40 минут, и это самый быстрый поезд, курсирующий между двумя городами.


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