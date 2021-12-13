Петербург и Белгород связал новый двухэтажный поезд

Между Петербургом и Белгородом пустили новый ежедневный поезд, имеющий высоту в два этажа, передает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Семь из девяти вагонов поезда №029У - купейные, причем один из купейных вагонов предназначен для маломобильных пассажиров, снабжен кондиционерами и биотуалетом.

Остановки предусмотрены в Бологом, Вышнем Волочке, Твери, Туле, Орле, Курске, Ржаве, Боровенке и Угловке. В Москве посадка и высадка пассажиров будет производиться на Восточном вокзале.

Поезд не будет ходить только в предновогодний день 31 декабря. Путешествие на нем из Петербурга в Белгород займет 16 часов 40 минут, и это самый быстрый поезд, курсирующий между двумя городами.