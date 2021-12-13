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Новости 20:07

Сестрорецк выделит до 401 тысячи рублей на съемку видео

фото ЗакС политика Сестрорецк выделит до 401 тысячи рублей на съемку видео

Администрация МО "Город Сестрорецк" 13 декабря разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на съемку и трансляцию видеороликов о работе муниципалитета в 2022 году. На новостные сюжеты готовы потратить до 401 тысячи рублей

Всего планируется отснять 21 ролик длительностью не меньше трех минут каждый. Они будут посвящены семи темам: опросам граждан и публичным слушаниям, действиям в режиме чрезвычайной ситуации, повышению безопасности на дорогах ("включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах"), профилактике правонарушений, борьбе с терроризмом, вреду наркотиков и укреплению межнациональных отношений. Больше всего роликов посвятят борьбе с наркоманией - на эту тему  нужно снять пять роликов. Меньше всего роликов будет о публичных слушаниях и подготовке населения к ЧС -  по одному сюжету. 

Одно видео муниципалы оценили в 19,1 тысячи рублей. Кроме съемки и монтажа, исполнитель обязуется организовать трансляцию отснятого материала по местному кабельному телевидению в прайм-тайм - с 18:00 до 23:00. По возможности нужно организовать повторные показы, говорится в техническом задании. Такие показы будут проходить на безвозмездной основе. 

В 2021 году съемка и трансляция роликов обошлась Сестрорецку в 368 тысяч рублей. Тогда заказали 20 роликов длительностью не меньше трех минут. Один ролик оценивали в 18,4 тысяч рублей. Поставщиком стало ООО "Сестрорецкое кабельное телевидение". 

Константин Леньков


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