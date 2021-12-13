Сестрорецк выделит до 401 тысячи рублей на съемку видео

Администрация МО "Город Сестрорецк" 13 декабря разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на съемку и трансляцию видеороликов о работе муниципалитета в 2022 году. На новостные сюжеты готовы потратить до 401 тысячи рублей.

Всего планируется отснять 21 ролик длительностью не меньше трех минут каждый. Они будут посвящены семи темам: опросам граждан и публичным слушаниям, действиям в режиме чрезвычайной ситуации, повышению безопасности на дорогах ("включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах"), профилактике правонарушений, борьбе с терроризмом, вреду наркотиков и укреплению межнациональных отношений. Больше всего роликов посвятят борьбе с наркоманией - на эту тему нужно снять пять роликов. Меньше всего роликов будет о публичных слушаниях и подготовке населения к ЧС - по одному сюжету.

Одно видео муниципалы оценили в 19,1 тысячи рублей. Кроме съемки и монтажа, исполнитель обязуется организовать трансляцию отснятого материала по местному кабельному телевидению в прайм-тайм - с 18:00 до 23:00. По возможности нужно организовать повторные показы, говорится в техническом задании. Такие показы будут проходить на безвозмездной основе.

В 2021 году съемка и трансляция роликов обошлась Сестрорецку в 368 тысяч рублей. Тогда заказали 20 роликов длительностью не меньше трех минут. Один ролик оценивали в 18,4 тысяч рублей. Поставщиком стало ООО "Сестрорецкое кабельное телевидение".

Константин Леньков