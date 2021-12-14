В Смольном пообещали прислушаться к представителям бизнеса по вопросу введения QR-кодов в ТЦ и общепите

Власти Петербурга настроены на диалог с представителями бизнес-сообщества и готовы отсрочить ужесточение антиковидного законодательства в плане введения QR-кодов для посещения торговых центров и заведений общепита, известил у себя в телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Предприниматели уже не впервые обращаются с соответствующим запросом к городским властям.

"Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121-го постановления", — пообещал Пиотровский.

Следует напомнить, что в Северной столице должны были ввести QR-коды для посещения ТЦ и кафе ещё с 1 декабря, однако ввиду хороших темпов вакцинации дату перенесли на более поздний срок — 27 декабря.