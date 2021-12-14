Двое петербуржцев оказались в реанимации из-за падения глыб льда с крыш

В понедельник, 13 декабря, двое жителей Петербурга оказались в Мариинской больнице из-за падения сосулек с крыш домов, делится ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Кусок ледяной глыбы отправил в реанимацию 33-летнюю женщину. У неё диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Инцидент произошёл в районе дома № 73 по набережной реки Мойки.

По факту произошедшего петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Позднее в Мариинскую больницу привезли 50-летнего мужчину, которому на голову свалилась сосулька, упавшая с крыши дома на 3-й Советской. Врачи оценили состояние пострадавшего как крайне тяжёлое.