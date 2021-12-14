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Новости 11:20

The Insider* оштрафовали на миллион рублей за неупоминание о статусе иноагента

фото ЗакС политика The Insider* оштрафовали на миллион рублей за неупоминание о статусе иноагента

Суд в Москве постановил оштрафовать расследовательское издание The Insider* за отсутствие в его контенте специальной маркировки, напоминающей о статусе СМИ-иноагента. По двум идентичным протоколам проекту достался сумммарный штраф в один миллион рублей, передает "Интерфакс".

Отметим, что находящийся под уголовным преследованием главред издания Роман Доброхотов, которому удалось покинуть Россию, ранее заявлял, что принципиально не будет выполнять требования законодательства об иноагентах.

В декабре число СМИ, признанных иноагентами в России, перевалило за сотню. Еще в начале лета их было только двадцать.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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