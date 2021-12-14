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Новости 12:20

Единороссы будут поздравлять с Новым годом врачей в красных зонах ковидных больниц

фото ЗакС политика Единороссы будут поздравлять с Новым годом врачей в красных зонах ковидных больниц

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о рабочих планах своих однопартийцев на новогодние каникулы и предшествующие им дни. По выражению Турчака, "несколько активностей" под брендом ЕР коснутся медработников, которые заняты коронавирусными больными. Партия задействует как депутатов, так и волонтеров.

"Это и практика украшения приемных покоев COVID-госпиталей. Это и уборка, и праздничное украшение территории наших больниц, установка ёлок. Это праздничные наборы для самих врачей", - приводит его слова РИА "Новости".

Подарки будут предназначены и для детей врачей, работающих в красной зоне: единоросс напомнил, что далеко не все медики смогут отметить наступление Нового года в кругу семьи. Наконец, в планы партии, обладающей конституционным большинством в Госдуме, входит поздравить с предстоящими праздниками десятки тысяч ветеранов ВОВ, которые получат подарки от депутатов.


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