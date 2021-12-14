"Мамочки, ну и цены": Инфляция пришла в колонию к Навальному

Оппозиционер Алексей Навальный, пребывающий в ИК-2 Владимирской области, посвятил свой новый текст из заключения росту цен, который он регулярно наблюдает в ларьке на территории колонии. Рост цен на самые базовые продукты, судя по приведенным им цифрам, значительно опережает официальные показатели инфляции. Инфляцию в конкретном магазине, куда он ходит два раза месяц, имея бюджет в 9 тысяч рублей, Навальный оценил за десять месяцев своего пребывания в Покрове не менее чем в 40%.

"Сначала роскошью стала тушенка, подорожав со 140 рублей до 250 (79%). Я не покупаю ее давно и уверяю вас, пенсионер может поесть картошечку с тушенкой максимум раз в месяц. Когда я спрашиваю про рыбные консервы, продавщица вздыхает, зная, что зэки перестали их брать, они подорожали в среднем со 110 до 170 рублей (55%). Основа моих ларечных закусок, волшебная троица - консервы: фасоль, зеленый горошек и кукуруза, - выросли в цене с 56-70 рублей до 80-85 (30%)", - говорится в новом посте политика в Instagram.

Навальный, вспоминая, что средняя пенсия в России оценивается в 15 с небольшим тысяч рублей, констатирует, что с такой ценовой динамикой среднестатистический пенсионер-соотечественник - "нищий, перед которым реально маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешевую лапшу". В финале своей записки оппозиционер выражает желание провести эксперимент, в рамках которого на среднюю пенсию попробовали бы пожить глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Владимир Путин.

Отметим, что по последним официальным данным Минэкономразвития продовольственная инфляция в России в годовом выражении составляет 10,81%.