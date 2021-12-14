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Новости 12:56

Власти Ленобласти утвердили даты новогодних каникул для школьников

фото ЗакС политика Власти Ленобласти утвердили даты новогодних каникул для школьников

Правительство Ленобласти утвердило даты новогодних каникул для школьников: дети будут отдыхать с 25 декабря по 9 января.

Столь длительный срок, уверены локальные власти, поможет остановить рост заболеваемости инфекционными заболеваниями и коронавирусом.

"Мы пошли по тому же пути, что и осенью, когда увеличили каникулы. Двухнедельный период позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний, а также профилактировать их", — отчитался зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов. 

О том, что школьные каникулы начнутся 25 декабря, ранее сообщал глава региона Александр Дрозденко.

В Петербурге учащиеся начнут свой отдых 29 декабря.


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