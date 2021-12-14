Миронов считает, что студенты не должны доучиваться за свой счет из-за отсталых образовательных программ

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов рассказал, что получает однотипные жалобы от выпускников вузов. Авторы писем сетуют, что полученного ими образования и профессиональных умений недостаточно для приема на работу по специальности. Во многих случаях суть проблемы состоит в устаревших образовательных программах. В связи с этим политик призвал Минобрнауки проверить образовательные программы на соответствие запросам работодателей.

"Студенты жалуются в наш партийный Центр защиты прав граждан, что изучать профессиональный софт они вынуждены за свой счёт. В лучшем случае их обучат за счёт работодателя. При этом в ряде даже инженерных вузов студенты продолжают чертить на ватманах и миллиметровке", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

Позиция депутата Госдумы такова, что по стандартам XXI века описанную выше ситуацию иначе как "позором" не назвать.