Курировавший перепись населения чиновник уволился из Росстата

Замглавы Росстата Павел Смелов, который отвечал нынешней осенью за проведение Всероссийской переписи населения, оставил свой пост. Источник "Интерфакса" в этом государственном ведомстве утверждает, что увольнение было сугубо добровольным и что коллеги высоко оценивают состоявшуюся процедуру "пересчета" россиян. На своей должности Смелов находился в течение последних двух лет.

Отметим, что перепись, первоначально намеченную на осень 2020 года, неоднократно переносили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В итоге она прошла с 15 октября по 14 ноября, и в ней впервые можно было принять участие через интернет. Россиян активно зазывали принять участие в мероприятии посредством социальной рекламы и обращений чиновников. В последние дни проведения переписи некоторые журналисты и аналитики усомнились в официальных данных. С точки зрения скептиков, принявшими участие в процедуре назвали неправдоподобно большое число людей: уже 12 ноября Смелов объявил о 99% россиянах, заполнивших и отправивших анкету.