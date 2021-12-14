ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:35

Курировавший перепись населения чиновник уволился из Росстата

фото ЗакС политика Курировавший перепись населения чиновник уволился из Росстата

Замглавы Росстата Павел Смелов, который отвечал нынешней осенью за проведение Всероссийской переписи населения, оставил свой пост. Источник "Интерфакса" в этом государственном ведомстве утверждает, что увольнение было сугубо добровольным и что коллеги высоко оценивают состоявшуюся процедуру "пересчета" россиян. На своей должности Смелов находился в течение последних двух лет.

Отметим, что перепись, первоначально намеченную на осень 2020 года, неоднократно переносили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В итоге она прошла с 15 октября по 14 ноября, и в ней впервые можно было принять участие через интернет. Россиян активно зазывали принять участие в мероприятии посредством социальной рекламы и обращений чиновников. В последние дни проведения переписи некоторые  журналисты и аналитики усомнились в официальных данных. С точки зрения скептиков, принявшими участие в процедуре назвали неправдоподобно большое число людей: уже 12 ноября Смелов объявил о 99% россиянах, заполнивших и отправивших анкету.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама