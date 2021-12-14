Центр им. Чумакова рассчитывает на одобрение вакцины "КовиВак" в ВОЗ

Российский Центр им. Чумакова надеется, что Всемирная организация здравоохранения одобрит разработанную им вакцину от коронавируса "КовиВак" в 2022 году, делится "Интерфакс".

"Я полагаю, что у нас затратится полгода 2022 года", — высказал предположение директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Он уточнил, что центру осталось устранить ряд "нюансов" для регистрации препарата в ВОЗ: к примеру, представители организации должны посетить производство, где изготавливается вакцина.

"КовиВак" одобрили в России в феврале 2021 года. Весной Центр им. Чумакова отправил заявка на признание в ВОЗ.