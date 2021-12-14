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Новости 16:24

В Петербург попытались нелегально провезти культурные ценности из Индонезии

фото ЗакС политика В Петербург попытались нелегально провезти культурные ценности из Индонезии

Петербургские таможенники воспрепятствовали провозу груза, который представлял собой маски и скульптуры, имеющие культурную ценность. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской таможни. Товар, изъятый на Турухтанном посту, предназначался для московского заказчика. Как культурные ценности, перемещение которые через границу без специальной санкции Минкульта не допускается, экспертиза квалифицировала 12 предметов.

"Две скульптуры предка обрядового значения; рельефное панно, на котором изображен сюжет из индийского эпоса, предположительно сцена из яванского театра теней; пять скульптур головы мифического существа; четыре маски с изображением духа предка", - сказано в характеристике "запрещенки".

Уголовное дело возбудили по ст. 226.1 УК РФ, максимальная санкция по которой – семь лет заключения.


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