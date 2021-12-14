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Новости 16:58

Сотрудники Смольного остановили незаконную торговлю у пяти станций метро

фото ЗакС политика Сотрудники Смольного остановили незаконную торговлю у пяти станций метро

Специалисты петербургского комитета по контроля за имуществом в ходе рейдов смогли свернуть нелегальную торговлю у пяти станций метро, расположенных в трех районах города (Невском, Калининском и Московском). Больше всего прилавков, с которых продавали товары без должного разрешения, выявили у "Ломоносовской" и "Гражданского проспекта" (по пять точек). Отмечается, что торговля в этих местах велась не только продуктами: прохожим предлагали в том числе одежду и аксессуары для гаджетов.

"В Петербурге недопустима стихийная торговля на улицах в нарушение санитарно-эпидемических требований, правил землепользования и благоустройства, без отчисления налогов и социальных выплат работникам. Она наносит значительный урон честному бизнесу. Будем продолжать проверки и наказывать недобросовестных предпринимателей", - приводит пресс-служба Смольного позицию губернатора Александра Беглова.

У "Академической" участники рейда закрыли три торговых точки, у "Звездной" и "Проспекта Большевиков" – по одной. В отношении всех продавцов традиционно возбудили административные дела по двум основаниям: в связи с незаконной торговлей и самовольным размещением павильонов и иных конструкций. Физическим лицам грозит штраф до 4 тысяч, юридическим – до 200 тысяч рублей.

фото: пресс-служба Смольного


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