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Институт кино и телевидения откроет бесплатное второе высшее образование по двум специальностям

фото ЗакС политика Институт кино и телевидения откроет бесплатное второе высшее образование по двум специальностям

Петербургский институт кино и телевидения (СПбГИКиТ) со следующего учебного года откроет набор абитуриентов на получение второго высшего образования. У желающих будет шанс получить бюджетное место, обучаясь по двум специальностям: режиссера кино и телевидения и звукорежиссера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. ректора вуза Наталию Горину. Такая возможность открылась после правительственного нормативного акта, утвержденного в ноябре: СПбГИКиТ попал в список учебных заведений, где можно поулчить второе высшее за счет государства.

"Уже распределение мест произошло, и по нашей квоте их будет, по-моему, не более восьми на все специальности", - отметила Горина.

По ее мнению, рост числа "бюджетников" усилит кинематографическую отрасль, поскольку увеличит приток образованных и опытных людей в профессию.

"Мы чувствуем, работая в практической плоскости производства кино, недостаток знаний у современной молодежи о том, с чем они реально столкнутся, придя в киноиндустрию", - призналась и.о. ректора.

Свою должность Горина заняла в ноябре, сменив многолетнего ректора Александра Евменова.


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