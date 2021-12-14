Путин поручил выплатить двойные надбавки медикам за работу в "красных зонах" на праздниках

Президент России Владимир Путин поручил выплатить удвоенные надбавки медикам, работающим коронавирусными больными, за труд во время новогодних праздников, делится РИА "Новости".

Учрежденные в качестве компенсаций за опасную работу в первый год пандемии, выплаты по 300 тысяч и по 1 млн рублей возобновили с марта текущего года.

За весь 2020 год деньги получили 11 178 петербургских медиков и 37 семей, потерявших кормильца. В сумме расходы на эту статью бюджета в прошлом году составили 3,7 млрд рублей.

В 2021 году выплаты достались уже большему количеству медиков – 15 554.