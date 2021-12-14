Под Петербургом появятся 11 новых пунктов приема покрышек

В Ленинградской области в ближайшее время начнут работу 11 новых точек, где будут принимать бывшие в употреблении и потерявшие функциональность автомобильные покрышки, передает пресс-служба регионального правительства. В реализации инициативы помимо чиновников принимает участие компания-переработчик.

Ранее комитет по обращению с отходами принимал пожелания относительно наиболее удобных адресов, теперь они определены. Специализированные пункты сбора опасных отходов появятся в Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Ломоносовском районах области и в Сосновом Бору.

В сообщении от пресс-службы правительства ЛО напоминают, что помимо централизованного сбора шин можно помочь окружающей среде и на регулярных разовых акциях. На последней из них собрали более 40 тонн старых покрышек.