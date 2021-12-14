Власти Татарстана хотят увеличить объем поставок продуктов и техники в Петербург

Руководство Татарстана настроено на наращивание объемов торговых поставок в Петербург, передает пресс-служба правительства республики. Прежде всего это касается таких товаров, как продовольствие, медицинские изделия и автотовары. Тему обсудили между собой 14 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов и петербургский губернатор Александр Беглов.

"Показатели товарооборота в последние годы на уровне 31 млрд рублей. Из них более 26 млрд – это вывоз. Республика поставляет в Санкт-Петербург грузовые автомобили и автобусы (в том числе на СПГ), шины, бензин, дизельное топливо, пластики, также продукты питания, холодильники", - говорится в сообщении.

Минниханов, в частности, выступил за то, чтобы нарастить поставки "КамАЗов" и костюмов химзащиты, а также углубить партнерство АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" с Петербургом. Наконец в планы чиновников Татарстана входит развитие туристических и культурных обменов.