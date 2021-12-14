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Новости 19:10

ЗакС Петербурга снова закупается часами

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга снова закупается часами

Законодательное собрание Петербурга 14 декабря опубликовало извещение о закупке сувенирных наручных часов. Максимальная цена контракта составляет 686,5 тысяч рублей.

Парламенту требуются два типа часов: золотистые с коричневым ремешком из натуральной кожи под "крокодила" и серебристые с черным ремешком. Каждое изделие оценивается в 6865 рублей. Всего их требуется 100 штук. На часах должны быть изображены герб города и Мариинский дворец и надпись "От Законодательного собрания Санкт-Петербурга". 

Сувениры в виде часов в городском парламенте покупают уже много лет. За время работы шестого созыва ЗакС потратил на настольные, настенные и наручные часы в общей сложности 7,2 млн рублей. Всего на различную сувенирную продукцию в период с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года в Мариинском дворце было потрачено около 33,5 млн рублей.


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