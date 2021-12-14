Депутат ГД Горелкин займется правовым регулированием подкастов

Развитие российских подкастов и рост популярности такого рода источников информации стали предметом профессионального интереса депутата-единоросса из Госдумы Антона Горелкина. Он считает, что пришло время навести порядок в этой фактически бесконтрольной сфере и зарегулировать ее законодательно. По данным 35-летнего парламентария, постоянно слушают записанные в таком формате аудиоматериалы более 16 млн соотечественников.

"Учитывая, что российский рынок подкастов фактически оформился и стал самостоятельным медиа, правовая неопределенность недопустима. Я планирую провести круглый стол с привлечением экспертов, юристов, представителей рынка, на котором мы обсудим вопросы правового регулирования подкаст-индустрии в РФ", - написал депутат в своем Telegram-канале, призвав всех желающих всерьез поучаствовать в публичном обсуждении проблемы связаться с ним.

Горелкин привел два разных взгляда на феномен подкастов: кто-то относит их скорее к аудиовизуальной продукции, а кто-то видит мало различий между ними и полноценными СМИ. Сам же единоросс пока не стал обозначать своей приверженности той или иной позиции.