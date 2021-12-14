Подрядчик "Театральной" подбирает места для второго выхода со станции

Осенью следующего года в Петербурге должен появиться предварительный список из трех мест, где в будущем создадут второй выход со строящейся станции метро "Театральная". От места для первого выхода, который хотят построить на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, чиновники пока не отказываются, передает издание "Канонер".

По словам зампреда КРТИ Михаила Самборского, подрядчик самостоятельно ищет варианты для "оптимального местоположения вестибюля" второго выхода. Подрядчику же поручено оценить стоимость строительства в каждой из потенциальных локаций, которую он вычислит с "учетом затрат, связанных с решением имущественно-правовых вопросов". Как только тройка вариантов будет готова, ожидается, что их вынесут на общественные слушания.

По информации Самборского, второй выход раньше 2030 года в эксплуатацию ввести не получится. В свою очередь, поиск места для второго выхода понадобился Смольному после того, как было решено отказаться от строительства вестибюля непосредственно перед Мариинским театром. Губернатор Александр Беглов счел, что это "изуродует" облик площади.

Долгожданная станция будет продолжением на северо-запад города "оранжевой" ветки, сегодня обрывающейся на "Спасской". При этом более северную станцию "Горный институт" на Васильевском острове планируют открыть раньше, в 2024 году. Таким образом, предполагается, что около года "Театральная" будет появляться в тоннеле станцией-"призраком" между двумя упомянутыми выше.