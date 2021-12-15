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Новости 10:27

В Петербурге в рамках дела о хищении 200 млн рублей задержан экс-глава "Леноблбанка" Попов

фото ЗакС политика В Петербурге в рамках дела о хищении 200 млн рублей задержан экс-глава "Леноблбанка" Попов

Петербургские правоохранители задержали экс-председателя совета директоров "Леноблбанка" Александра Попова: его подозревают в хищении не менее 200 млн рублей, информирует "Интерфакс".

"Попов задержан по подозрению в организации хищения денежных средств "Леноблбанка" на сумму свыше 201 млн рублей", - поделился собеседник агентства.

По сведениям источника, перед тем как в 2015 году у "Леноблбанка" отозвали лицензию, Попов подписал несколько кредитных договоров и, получив средства, мог присвоить их себе.

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В его рамках проведено свыше 10 обысков у экс-акционеров банка, а также его руководителей и сотрудников.

ЦБ РФ отозвал лицензию "Леноблбанка" 16 октября 2015 года. 


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