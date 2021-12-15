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Новости 10:30

ЗакС отказался рассматривать законопроект "Яблока" об иноагентах

фото ЗакС политика ЗакС отказался рассматривать законопроект "Яблока" об иноагентах

Законодательное собрание Петербурга убрало из повестки заседания 15 декабря инициативу фракции "Яблоко" об исключении понятия "иностранный агент" из российского права.

Документ был в проекте повестки. Убрать его предложил депутат от КПРФ Алексей Зинчук. Он мотивировал это тем, что рабочая группа ЗакСа продолжает работу над собственными поправками в законодательство об иноагентах.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский заявил, что их документ не имеет ничего общего с поправками, над которыми трудится рабочая группа. Позже депутат пообещал ЗАКС.Ру и в дальнейшем вносить этот проект постановления в повестку.

Сергей Еремеев


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