ЗакС отказался рассматривать законопроект "Яблока" об иноагентах

Законодательное собрание Петербурга убрало из повестки заседания 15 декабря инициативу фракции "Яблоко" об исключении понятия "иностранный агент" из российского права.

Документ был в проекте повестки. Убрать его предложил депутат от КПРФ Алексей Зинчук. Он мотивировал это тем, что рабочая группа ЗакСа продолжает работу над собственными поправками в законодательство об иноагентах.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский заявил, что их документ не имеет ничего общего с поправками, над которыми трудится рабочая группа. Позже депутат пообещал ЗАКС.Ру и в дальнейшем вносить этот проект постановления в повестку.

Сергей Еремеев