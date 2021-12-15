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Новости 11:53

В России выявили еще 28,3 тысяч случаев заражения COVID-19

фото ЗакС политика В России выявили еще 28,3 тысяч случаев заражения COVID-19

В России за последние сутки выявлено 28 363 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Нарастающим итогом в России зафиксировано 10 103 160 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умер 292 891 человек: 1 142 летальных исхода зафиксированы за последние сутки.

Петербург оказался на втором месте по числу выявленных случаев COVID-19 за сутки: в городе зарегистрировали 2 055 новых заболевших. На первое место поднялась Москва: там заболели еще 2 459 человек. На третьем месте Подмосковье, где зафиксировали еще 1 739 случаев заражения.


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