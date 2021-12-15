В Петербурге суд принял иск к Смольному о незаконности введения системы QR-кодов

Городской суд Петербурга принял к производству коллективный иск жителей города к Смольному об отмене положений действующего "антивирусного" постановления № 121 в части введения системы QR-кодов для посещения общественных мест.

Истцы настаивают на нелегитимности всех пунктов обозначенного документа в части QR-кодов и будут добиваться их отмены. Заявители утверждают, что положения противоречат действующей Конституции РФ и четырём федеральным законам.

"Как сообщили наши коллеги из пресс-служб судов других субъектов РФ, подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области", — уточнили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Ключевые ограничения, установленные 121-м постановлением, действуют в городе вплоть до 31 января. Введение QR-кодов для общепита и магазинов ранее перенесли на 27 декабря.