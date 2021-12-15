ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:35

В Петербурге суд принял иск к Смольному о незаконности введения системы QR-кодов

фото ЗакС политика В Петербурге суд принял иск к Смольному о незаконности введения системы QR-кодов

Городской суд Петербурга принял к производству коллективный иск жителей города к Смольному об отмене положений действующего "антивирусного" постановления № 121 в части введения системы QR-кодов для посещения общественных мест.

Истцы настаивают на нелегитимности всех пунктов обозначенного документа в части QR-кодов и будут добиваться их отмены. Заявители утверждают, что положения противоречат действующей Конституции РФ и четырём федеральным законам.

"Как сообщили наши коллеги из пресс-служб судов других субъектов РФ, подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области", — уточнили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Ключевые ограничения, установленные 121-м постановлением, действуют в городе вплоть до 31 января. Введение QR-кодов для общепита и магазинов ранее перенесли на 27 декабря.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама