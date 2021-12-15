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Новости 13:46

Горсуд оставил в силе приговор фигуранту "дворцового дела" Першину

фото ЗакС политика Горсуд оставил в силе приговор фигуранту "дворцового дела" Першину

Горсуд Петербурга оставил без изменений приговор фигуранту "дворцового дела" Илье Першину, сообщил адвокат Алексей Калугин.

В ходе заседания суд по ходатайству защиты допросил свидетеля, не выступавшего в первой инстанции. Свидетель пояснил, что в январе 2021 года лично видел, что побежавший за Першиным сотрудник ОМОН сам упал или подскользнулся на льду, но Першин ему ударов не наносил. Защита просила отменить приговор и оправдать Першина в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Тем не менее, суд оставил приговор без изменений.

Напомним, в сентябре Октябрьский районный суд признал Першина виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) и приговорил к трем годам колонии. Суд установил, что участник митинга 31 января во время попытки задержания якобы ударил омоновца в область колена, отчего тот упал. Защита считает, что Першин не мог нанести удар. Кроме того, самого удара не видел ни потерпевший, ни его коллеги. 


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