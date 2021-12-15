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Новости 18:28

Госдума одобрила распространение "закона Димы Яковлева" на всех иностранцев

фото ЗакС политика Госдума одобрила распространение "закона Димы Яковлева" на всех иностранцев

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволяет вводить санкции за нарушение прав россиян в отношении граждан всех стран, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект, предложенный правительством, вносит поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" ("закон Димы Яковлева"). Если закон вступит в силу, он распространится на иностранцев, причастных к нарушениям прав человека, а также совершивших преступления в отношении граждан России, "в том числе осуществляющих их необоснованное юридическое преследование". Среди санкций — запрет на въезд в Россию, на сделки с собственностью, инвестиции, арест активов, приостановление деятельности организаций, находящихся под контролем попавшего под санкции иностранца.

В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что права российских граждан могут нарушать не только граждане США, а действующий закон предусматривает санкции только для них.

При этом, говорится в пояснительной записке, законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности в России. К тому же он не затронет усыновление российских детей иностранцами: этот запрет будет распространяться только на граждан США, как и сейчас.


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