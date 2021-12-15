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Новости 18:41

ГАТИ за день выписала миллионные штрафы за плохую уборку снега и наледи

фото ЗакС политика ГАТИ за день выписала миллионные штрафы за плохую уборку снега и наледи

Петербургские предприятия только за день 15 декабря получили штрафы на сумму 4,2 млн рублей за ненадлежащую уборку вверенных территорий от снега и наледи, информирует пресс-служба ГАТИ.

В числе наиболее "провинившихся" компаний — ФГБУ "Главрыбвод", АО "НИИ командных приборов" и ООО "СК "Дальпитерстрой". Совокупно они получили 1 млн рублей штрафов.

За неубранный снег и свисающие сосульки на крыше здания на Кропоткина, 3, лит. А, "Россети Ленэнерго" оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Объектам "Теплосети Санкт-Петербурга" на 14-й линии В. О., 67-69, лит. А, предписали выплатить 250 тысяч рублей.

"МТЭР Санкт-Петербург" лишится 200 тысяч рублей из-за снежных залежей в Невском и Фрунзенском районах.

"Строй Прогресс", складировавший осадки у дома №  9 по улице Невзоровой, обеднеет на 200 тысяч рублей. "Электромонтаж-110", проигнорировавший уборку на Октябрьской набережной, 24,  выплатит 150 тысяч рублей штрафа.

Инспекторы ГАТИ продолжают осуществлять мониторинг городских улиц.


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