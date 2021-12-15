ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:28

Германия высылает двух сотрудников посольства России из-за дела об убийстве чеченского полевого командира

фото ЗакС политика Германия высылает двух сотрудников посольства России из-за дела об убийстве чеченского полевого командира

Германия вышлет двух сотрудников посольства России в связи с приговором суда по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД Германии Анналену Бербок.

По словам Бербок, Германия считает это убийство нарушением своего суверенитета. Она подчеркнула, что суд установил, что Хангошвили был убит "по государственному заказу".

"Мы только что вызвали на разговор посла России. Послу сообщили, что два представителя дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами", - сказала Бербок.

Глава МИД Германии добавила, что это убийство осложнит диалог двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", и вскоре ведомство сделает заявление на этот счет.

Суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному сроку заключения, признав виновным в убийстве Хангошвили в 2019 году. Суд счел, что убийство было совершено по поручению российских госструктур.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама