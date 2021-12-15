Германия высылает двух сотрудников посольства России из-за дела об убийстве чеченского полевого командира

Германия вышлет двух сотрудников посольства России в связи с приговором суда по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД Германии Анналену Бербок.

По словам Бербок, Германия считает это убийство нарушением своего суверенитета. Она подчеркнула, что суд установил, что Хангошвили был убит "по государственному заказу".

"Мы только что вызвали на разговор посла России. Послу сообщили, что два представителя дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами", - сказала Бербок.

Глава МИД Германии добавила, что это убийство осложнит диалог двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", и вскоре ведомство сделает заявление на этот счет.

Суд в Берлине приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному сроку заключения, признав виновным в убийстве Хангошвили в 2019 году. Суд счел, что убийство было совершено по поручению российских госструктур.