На Невском проспекте водитель насмерть сбил девушку-фотографа и покалечил ее друга

Накануне поздно вечером в Петербурге случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Мчавший по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади автомобиль, не сбавляя скорости на красный свет, врезался в людей, которые переходили Невский рядом на перекрестке с Большой Конюшенной улицей.

От сильнейшего удара на месте скончалась 23-летняя девушка-фотограф, а шедший с ней 26-летний приятель с переломом позвоночника и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Telegram-канал "Mash на Мойке" пишет, что он получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Тела двоих разбросало по проезжей части, из-за чего на время приостановилось движение троллейбусов.

От освидетельствования на предмет опьянения водитель отказался. Полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.264 УК. В пресс-релизе от регионального главка МВД указано, что 43-летний задержанный автомобилист имел признаки алкогольного опьянения. В паблике "ВКонтакте" "Дорожный инспектор" утверждается, что в салоне Volkswagen Polo, сбившего прохожих, были найдены множественные бутылки со спиртным.