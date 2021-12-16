Правительство выделит до 10 млрд рублей на поддержку региональных больниц

Инфекционные больницы в российских регионах, принимающие пациентов с коронавирусом, получат из федерального бюджета до 10 млрд рублей. О новой субсидии говорится на официальном сайте кабинета министров: ее поручил осуществить премьер Михаил Мишустин. Предполагается, что деньги пойдут на ремонт имеющейся медицинской техники и закупку расходных материалов. Эту меру поддержки, которую обеспечит резервный фонд правительства, чиновники обсуждали на прошлой неделе в рамках совещания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

От Роспотребнадзора кабмин ожидает конкретных предложений по увеличению объемов ПЦР-тестирования и усовершенствованию контроля за ним. Особенной бдительности, как говорится в сообщении, заслуживают граждане, прибывающие из-за рубежа. Наконец, ведомство вместе с Минздравом и Минфином должны будут разработать проекты нормативных актов, по которым бы было увеличено финансирование расшифровки коронавирусных геномов.

Напомним, что в течение последних недель в мире появился и продолжает распространяться штамм коронавируса "омикрон". Поскольку он происходит из Южной Африки, то значительная часть государств, включая РФ, требует от граждан, прибывающих из ЮАР и соседних стран, прохождения карантина.