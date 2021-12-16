В Госдуму внесли законопроект, по которому губернаторы вправе увольнять мэров

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли 16 декабря в нижнюю палату Федерального собрания законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Документом предлагается унифицировать на территории России деятельность всех муниципальных советов и мэров, а также модель их взаимодействия с главами регионов. Из пояснительной записки следует, что мэры попадают в прямую зависимость от губернаторов, несмотря на то, что представляют другую ветвь власти.

"Одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления", - говорится в документе, подготовленном известными единороссами.

Кроме того, глава того или иного региона наделяется полномочиями уволить главу администрации муниципалитета. Правда, в этом случае оговаривается, что такой отставке предшествуют выговор или предупреждение, после чего чиновнику дается месяц на работу над ошибками.

Законопроект также вводит полную синхронизацию каденций мэров и депутатских советов, которые их выбрали. То есть, роспуск или прекращение полномочий совета по той или иной причине должны всегда означать и досрочный уход мэра (главы муниципалитета).