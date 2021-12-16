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Новости 11:02

Больше всего в 2021 году вырос спрос на программистов и продажников

фото ЗакС политика Больше всего в 2021 году вырос спрос на программистов и продажников

Руководитель HeadHunter по Северо-Западном федеральном округе Юлия Сахарова на пресс-конференции 16 декабря рассказала о сферах и профессиях, которые показали наибольший рост по спросу на работников в 2021 году в сравнении с 2020 годом. По ее словам, больше всего работодатели искали специалистов в сфере продаж.

- Продавцы - мегаспрос. Это и продавцы, и кассиры-операционисты, консультанты по продажам. На втором месте по объему - менеджеры по продажам. Еще ожно подтвенрждение того, что профобласть связанная с продвижением и продажей услуг, во всех отраслях имеет бурный спрос, - сказала Сахарова.

Она добавила, что на третьем места - программисты. Практически все отрасли идут с торону разработки собственных программ, цифровизации бизнеса, автоматизации, сообщила уководитель hh.ru в СЗФО. По ее словам, это обеспечивает всплеск спроса на программистов и разработчиков.  

Также Сахарова перечислила топ-10 сфер, которые показали максимальный рост по спросу на работников в СЗФО. Она сообщила, что самый большой рост произошел по спросу на административный персонал - 202%. 

На 192% больше работодатели стали искать работников в сфере транспорта и логистики, сообщила Сахарова. Она уточнила, что в данном случае речь идет о курьерах, доставщиках, комплектовщиках и водителях. 

Руководитель коммерческого отдела YouDo Бизнес Вильдар Гатиатуллин рассказал, что вырос спрос и на самозанятых курьеров, сборщиков заказов и других специальностей в сфере логистики. Заинтересованность работодателей в новых сотрудниках вырос в 7 раз, заявил Гатиатуллин. Он добавил, что за последние два месяца спрос на пеших курьеров в Петербурге вырос в 10 раз. 

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Увеличился спрос на сотрудников в области туризма, гостиниц и ресторанов - 185%, в области ИТ и телеком - 175%, рассказала руководитель hh.ru по СЗФО. Сахарова добавила, что в сферу ИТ и телекома входят не только программисты, но и специалисты колл-центра и аналогичное. 

София Саттарова


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