С Twitter взыскали еще 10 млн рублей

Суд в Москве назначил американскому сервису микроблогов Twitter административные штрафы в общей сложности на 10 млн рублей, передает РИА "Новости". Таганский районный суд столицы поделил это наказание на два взыскание, по 3 и 7 млн рублей. Поводом для такого решения, как и прежде в 2021 году, стал отказ социальной сети удалять контент, признанный в России запрещенной информацией.

С начала года аналогичные решения раз за разом вступают в силу в отношении таких популярных интернет-сервисов, как Google, Facebook, Instagram, TikTok и Telegram. К началу декабря всем им назначили штрафов на сумму, превышающую в общей сложности 180 млн рублей.

Чаще всего Роскомнадзор реагирует судебными исками на находящуюся в открытом доступе информацию о несанкционированных акциях протеста, "звездный час" которых в России пришелся на январь.