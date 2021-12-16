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Новости 11:54

HH.ru: Самый большой рост зарплат в 2021 году у программистов, курьеров и водителей

фото ЗакС политика HH.ru: Самый большой рост зарплат в 2021 году у программистов, курьеров и водителей

Наибольший прирост в заработных платах в 2021 году показали программисты и разработчики, сообщила на пресс-конференции 16 декабря руководитель HeadHunter по Северо-Западном федеральном округе Юлия Сахарова. Она рассказала, что средняя медианная предлагаемая зарплата для этих специалистов составляет 100 тысяч рублей.

- Не удивляемся, что средняя медианная по программисту и разработчику показана - около 100 тысяч рублей. В реальности эти цифры для программистов, разработчиков выше, особенно к осени выросло. <...> Под 400 тысяч максимальная предлагаемая заработная плата в ИТ и телекоме, - сказала Сахарова. 

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Она добавила, что на втором месте по росту средней медианной зарплаты у курьеров - до 77 тысяч рублей. Третье место заняли водители - 75 тысяч рублей, сообщила Сахарова. 

София Саттарова


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