You Do: В Петербурге более 257 тысяч самозанятых

Руководитель коммерческого отдела "YouDo Бизнес" Вильдар Гатиатуллин на пресс-конференции HeadHunter 16 декабря сообщил, что Северо-Западный федеральный округ входит в лидеры по количеству самозанятых. Больше всего их в Петербурге - 257,35 тысяч человек, уточнил Гатиатуллин. По его словам, число самозанятых в городе в 2021 году выросло в 2,5 раза.

Гатиатуллин рассказал, что чаще всего люди становятся самозанятыми по ряду причин: собственный график, наличие низких налогов, возможность совмещения с основной работой и другое. Эти данные получены в ходе опроса, уточнил представитель "YouDo Бизнес".

- Львиная часть опрошенных сказали, что достаточно просто получить статус самозанятого. Во-вторых, есть свободный график. То есть самозанятые сами выбирают, кем они работают, как они работают и какими задачами сегодня или завтра заниматься, - пояснил Гатиатуллин.

Он также рассказал, что в целом компании стали чаще работать с самозанятыми исполнителями. По его словам, в ряде сфер работодателям стало труднее нанимать людей из-за оттока мигрантов, демографической ямы 90-х годов и переход в онлайн-торговлю.

Больше всего спрос на самозанятых исполнителей в сфере перевозки и логистики, сообщил руководитель коммерческого отдела "YouDo Бизнес". Около 60% запросов бизнеса приходится на курьеров, сборщиков заказов и комплектовшиков, уточнил Гатиатуллин.

По его словам, на втором месте мерчендайзеры и другой персонал ритейла - около 20%. Еще 10% - запросы на монтажников, строителей, моляров и аналогичных специалистов в строительства, рассказал руководитель коммерческого отдела "YouDo Бизнес".

София Саттарова