За сутки с коронавирусом госпитализировали более 400 петербуржцев

Петербургские чиновники обнародовали новую информационную справку в виде таблицы, показывающую динамику пандемии коронавируса в городе. Согласно данным на 16 декабря, по сравнению с предыдущим днем выросло число госпитализированных граждан с признаками коронавируса и пневмонии (423 вместо 386 накануне). В реанимационных отделениях лежат 570 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 321 человек.

Из инфекционного коечного фонда, сокращенного в начале недели до 7 449 мест, свободно, в соответствии с нормативом Миндздрава, 33,28%.

На карантине находятся 3 412 граждан (накануне их было 3 393), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 25 603 петербуржца, амбулаторно лечатся 26 101 человек. За сутки было сделано 36 922 ПЦР-тестов (накануне – 30 382).