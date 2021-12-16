ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:53

За сутки с коронавирусом госпитализировали более 400 петербуржцев

фото ЗакС политика За сутки с коронавирусом госпитализировали более 400 петербуржцев

Петербургские чиновники обнародовали новую информационную справку в виде таблицы, показывающую динамику пандемии коронавируса в городе. Согласно данным на 16 декабря, по сравнению с предыдущим днем выросло число госпитализированных граждан с признаками коронавируса и пневмонии (423 вместо 386 накануне). В реанимационных отделениях лежат 570 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 321 человек.

Из инфекционного коечного фонда, сокращенного в начале недели до 7 449 мест, свободно, в соответствии с нормативом Миндздрава, 33,28%.

На карантине находятся 3 412 граждан (накануне их было 3 393), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 25 603 петербуржца, амбулаторно лечатся 26 101 человек. За сутки было сделано 36 922 ПЦР-тестов (накануне – 30 382).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама