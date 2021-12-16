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Новости 13:00

Песков объяснил высокую инфляцию в России внешним и внутренним давлением

фото ЗакС политика Песков объяснил высокую инфляцию в России внешним и внутренним давлением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил высокую инфляцию давлением внешних и внутренних факторов, передает "Интерфакс".

Песков назвал возвращение к запланированным показателям по инфляции "сложным процессом, который требует очень сложной, большой, постоянной работы", и правительство работает над этим.

"Инфляция высокая, и установка президента РФ — сделать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее", — сказал Песков.

Он отметил, что все происходит под "давлением внешних и внутренних факторов".

"К сожалению, оно не ослабевает. Это давление мировой экономики также ощущается не менее, а может быть, даже более сильно. В этом плане, да, эта тема для обеспокоенности", — добавил Песков.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что инфляция по итогам 2021 года составит около 8%. По его прогнозам, в 2022 году она должна вернуться в рамки 4%. В ноябре Ростат сообщал, что инфляция ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре.


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