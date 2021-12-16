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Новости 13:37

"Бюджет еще далек от московского": В Смольном объяснили подорожание проезда в метро

фото ЗакС политика "Бюджет еще далек от московского": В Смольном объяснили подорожание проезда в метро

Председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин и глава комитета по транспорту Кирилл Поляков высказались о намеченном на 2022 год росте стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру с пресс-конференции чиновников. 

В частности, главы комитетов попытались объяснить, почему поездка в метро или автобусе Петербурга дорожает значительнее, чем в Москве. 

— У московского метрополитена и вообще общественного транспорта гораздо выше уровень субсидии из бюджета, — заявил Коптин. — Доходы Москвы значительно превышают доходы Санкт-Петербурга. Хотелось бы отметить, что по основным категориям граждан (это льготные категории, единые проездные билеты, владельцы ЕКП) максимальный рост — 4%. Это ниже, чем инфляция. Сейчас пассажиры все-таки ориентируются на наиболее выгодные и целесообразные тарифные планы…  Бюджет, к сожалению, в Санкт-Петербурге еще далек от московского. Но мы прилагаем все усилия, чтобы помочь. 

На вопрос, читают ли чиновники Смольного комментарии в социальных сетях под новостями об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте, Коптин и Поляков ответили утвердительно. Глава Комтранса отметил, что комитет пытается сделать общественный транспорт в Петербурге удобнее с учетом откликов в соцсетях и жалоб, которые к нему приходят. 

Разовый проезд в метро Петербурга в 2022 году составит 65 рублей, в наземном общественном транспорте — 60 рублей. В обоих случаях стоимость увеличилась на 5 рублей. При этом в столице поездка по "Единому" билету с января подорожает всего на 1 рубль. Она составит 61 рубль. 

Для жителей Петербурга поездка по единому билету "Подорожник" в 2022 году составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте, то есть на 4 рубля дороже, чем в 2021 году. В Москве разовый проезд по карте "Тройка" также увеличится на 4 рубля и составит 46 рублей.

С апреля на наземном общественном транспорте Петербурга начнет действовать пересадочный тариф в течение 60 минут. По нему стоимость первой поездки на социальном маршруте составит 40 рублей, второй — 10 рублей, а последующие будут бесплатными.

Сергей Еремеев


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