Комтранс призвал петербуржцев держаться за поручни с помощью героев знаменитых картин

Комитет по транспорту Петербурга представил постеры, которыми с помощью знаменитых картин призвал держаться за поручни в общественном транспорте.

В интерьерах городских автобусов неприятные последствия падения в транспорте "демонстрируют" герои классических картин: "Неизвестная" Ивана Крамского, Икар работы Питера Брейгеля, невеста с картины "Сватовство майора" Павла Федотова и другие.

"Через иронию и гротеск мы хотим достучаться до каждого и напомнить пассажирам о соблюдении правил безопасности во время поездок в общественном транспорте. Держитесь за поручни и ремешки-держатели, чтобы не получить травмы при торможении и повороте", - призвали в комитете.

Чиновники напомнили, что чаще всего пассажиры падают из-за того, что другие участники движения не соблюдают правила: например, резко оттормаживаются или перестраиваются перед общественным транспортом.











Фото: комитет по транспорту