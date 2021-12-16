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Новости 13:50

Комтранс призвал петербуржцев держаться за поручни с помощью героев знаменитых картин

фото ЗакС политика Комтранс призвал петербуржцев держаться за поручни с помощью героев знаменитых картин

Комитет по транспорту Петербурга представил постеры, которыми с помощью знаменитых картин призвал держаться за поручни в общественном транспорте.

В интерьерах городских автобусов неприятные последствия падения в транспорте "демонстрируют" герои классических картин: "Неизвестная" Ивана Крамского, Икар работы Питера Брейгеля, невеста с картины "Сватовство майора" Павла Федотова и другие. 

"Через иронию и гротеск мы хотим достучаться до каждого и напомнить пассажирам о соблюдении правил безопасности во время поездок в общественном транспорте. Держитесь за поручни и ремешки-держатели, чтобы не получить травмы при торможении и повороте", - призвали в комитете.

Чиновники напомнили, что чаще всего пассажиры падают из-за того, что другие участники движения не соблюдают правила: например, резко оттормаживаются или перестраиваются перед общественным транспортом. 


Фото: комитет по транспорту


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