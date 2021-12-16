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Петербурженка отсудила у поликлиники 30 тысяч рублей после скандала вокруг ПЦР-теста

фото ЗакС политика Петербурженка отсудила у поликлиники 30 тысяч рублей после скандала вокруг ПЦР-теста

Красногвардейский суд Петербурга частично удовлетворил иск Алены Захаровой, поданный к поликлинике №120. Суть конфликта состоит в том, что медучреждение прошлой осенью более двух недель не могло сообщить ей результаты теста на коронавирус. За это время женщина успела сделать ПЦР-исследование в другом месте, результат оказался отрицательным, в связи с чем ей разрешили ходить на работу.

Однако спустя несколько дней к Захаровой в ночное время домой явились представители поликлиники №120, сообщившие о положительном результате первого теста и потребовашие проехать вместе с ними в медучреждение. В дальнейшем врачи преследовали ее по телефону, требуя прислать медицинские документы и артикулируя угрозы.

"Собеседник говорил, что истец обязана сделать еще один мазок на COVID-19, если истец этого не сделает, ее заберут силой, врач спрашивал, по какому адресу истец сейчас находится, также врач оказывал психологическое давление. В связи со сложившейся ситуацией у истца нарушился сон, общее самочувствие, истец постоянно нервничала и боялась возвращаться домой одна, в связи с чем истцу причинен моральный вред", - передает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд признал факт причинения врачами Морозовой морального вреда. Вместо запрашиваемых ей 453 тысячи рублей компенсации с поликлиники взыскали 30 тысяч рублей.


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