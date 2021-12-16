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Новости 15:24

Глава Роспотребнадзора: У всех пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в России удовлетворительное состояние

фото ЗакС политика Глава Роспотребнадзора: У всех пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в России удовлетворительное состояние

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что состояние всех россиян, которые заразились омикрон-штаммом коронавируса, удовлетворительное, передает РИА "Новости".

"Клиническое состояние у всех пациентов с омикроном удовлетворительное", — сказала Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы сообщила, что в России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. В том числе — в Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону.

Петербургский Роспотребнадзор отказался комментировать эту информацию, передает "Фонтанка.ру". По данным издания, омикрон-штамм выявили у петербурженки, которая вернулась с отдыха в Дубае, и она чувствует себя нормально, остается дома на самоизоляции.

В Ростове-на-Дону омикрон-штамм обнаружили у студента Ростовского государственного медицинского университета, который прибыл из Конго. Ростовский Роспотребнадзор сообщил, что заболевший находится в индивидуальном боксе в госпитале.


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