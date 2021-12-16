Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры хотят отреставрировать к 2024 году

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский, возглавляющий также городской оргкомитет празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, рассказал о планах на реставрацию Благовещенской церкви, находящейся в границах лавры. В задачу "максимум" для чиновников входит совместить во времени перенесение мощей великого князя и завершение работ в церкви. Оба начинания имеют шанс осуществиться в 2024 году, в год трехсотлетия со дня пренесения мощей князя из Владимира в Петербург, передает ТАСС.

"Уверен, что Сергей Владимирович (Макаров, председатель КГИОП Петербурга) очень серьезно этим вопросом озадачится, и мы все-таки приведем наш храм уже к этому времени в [порядок]. Надеюсь, что мы его отреставрируем, хотелось бы в это верить. Конечно, задача амбициозная", - рассказал журналистам депутат городского парламента.

Со своей стороны Сергей Макаров подтвердил готовность стремиться к достижению заявленной цели.

"Мы запланируем эти работы обязательно, и комплексная реставрация этого объекта будет проведена", - пообещал чиновник.

Именно в Благовещенскую церковь в сентябре 1724 года были торжественно доставлены мощи православного святого и великого князя. В тот же год церковь достроили: она стала первым законченным каменным храмом в границах Петербурга.