Reuters: Центробанк хочет запретить инвестировать в криптовалюты в России

Центробанк хочет запретить инвестировать в криптовалюты в России, поскольку видит риски для финансовой стабильности в растущем количестве подобных транзакций, пишет Reuters со ссылкой на близкие к Банку России источники.

По данным издания, ЦБ ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете. По словам одного из источников, этот запрет распространится на все последующие покупки криптоактивов, но не на те, которые были куплены до этого. Другой источник утверждает, что речь идет о "полном отказе" от всех криптовалют.

Центробанк в ответ на запрос сообщил, что работает над консультативным отчетом для изложения своей позиции по этому вопросу. Раскрыть детали в ЦБ отказались.

По данным Центробанка, готовой объем криптовалютных транзакций составляет около 5 млрд долларов. В ЦБ заявляли, что операции с криптовалютами несут существенные риски для финансовой стабильности, в том числе из-за их использования в преступных целях. К тому же это волатильный актив, и операции с ним приводят к повышенному потреблению электроэнергии в процессе майнинга.