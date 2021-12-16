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Новости 20:36

Сергея Митрохина задержали во время встречи с избирателями в Москве

фото ЗакС политика Сергея Митрохина задержали во время встречи с избирателями в Москве

Полицейские задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина на встрече с жителями Хамовников, сообщила его помощница Мария Чуприна в телеграм-канале.

Митрохин присутствовал на встрече с избирателями, которая была посвящена транспортной реформе центрального административного округа Москвы. Судя по опубликованному Чуприной видео, он был с мегафоном.

Митрохину вменяют нарушение общественного порядка из-за встречи с избирателями, а также неуплату штрафа, который суд назначил ему после задержания во время одиночного пикета в поддержку спецкорреспондента Ильи Азара в мае 2020 года. Чуприна утверждает, что все штрафы Митрохин оплатил своевременно.


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