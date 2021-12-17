Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 0:38

Реформа духа местного самоуправления

фото ЗакС политика Реформа духа местного самоуправления

Петербургские мундепы 16 декабря обсудили перспективы возможной муниципальной реформы. Встреча прошла в помещении совета МО "Владимирский округ". Кроме муниципалов в дискуссии приняли участие депутаты Законодательного собрания Роман Кононенко (КПРФ) и Борис Вишневский ("Яблоко"), а также приглашенные эксперты.

Разговоры о возможном укрупнении муниципальных образований возобновились в Петербурге осенью 2021 года. Спикер Заксобрания Александр Бельский еще в начале октября говорил журналистам, что в некоторых районах есть смысл укрупнить мунипалитеты. "Фонтанка" со ссылкой на свои источники писала в ноябре, что заняться муниципальной реформой в Заксобрании планируют до начала 2022 года. Всего на встрече высказывали предположения о двух вариантах дальнейшей "нарезки" мунипалитетов: либо подвести их под количество районов до 18, либо просто увеличить, сократив общее количество МО примерно в два раза - до 50-60. Сейчас в городе насчитывается 111 муниципалитетов. 

Президент Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек начал обсуждение с того, что простые жители не знают, кто у них заседает в муниципальном совете. Более того, некоторые вовсе не знают, на территории какого округа проживают. Иначе, по его словам, обстоят дела в поселковых образования, где депутаты помогают решать насущные вопросы вроде уличного освещения. Ходачек считает полезным сохранить поселковые администрации, а в черте города округа укрупнить. Нынешние муниципалитеты имеют "декоративное" значение - у них ни полномочий, ни значимых средств, считает президент ВШЭ. 

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") рассказал на встрече о последствиях предыдущей муниципальной реформы, которая проводилась в России в 2003-2009 годах. После неё, по словам "чблочников" мунипалитеты потеряли прежний авторитет и стали придатками администрации. 

IMG_1851.JPG (281 KB)

- Муниципалитету отводилась роль, с одной стороны, администрации, а с другой стороны - такой экономически-политической базы для депутатов Законодательного собрания, которые имели возможность подкармливать их через депутатские поправки всячески. И, в свою очередь, помогать им на выборах. Для населения они были предназначены исключительно в роли отдушины, - рассказал Вишневский.

Будут ли проводить реформу местного самоуправления в Петербурге в ближайшее время, Вишневский не знает, но он предположил что, городские власти и "правящая партия" беспрепятственно проведут ее, если сочтут нужной.  

Глава петербургского отделения КПРФ Роман Кононенко заявил, что партия примет активное участие в обсуждении "неизбежной" муниципальной реформы. Представляя позицию партии, он выступил "за" укрупнение муниципальных округов. Он считает идеальным расширение муниципалитетов до уровня районов, либо до 50-60 округов. 

IMG_1848.JPG (317 KB)

Глава МО "№72" Павел Швец уверен, что укрупнение муниципалитетов "убьет" дух муниципальной власти. 

- Дожидаться реформы ни в коем случае нельзя. Если в ближайшее время муниципалам не дадут денег, либо мы не придумаем какие-то реальные рабочие механизмы. Я за то, чтобы мунипалитеты не обьединять. Иначе, если мы объединим, мы дух местного самоуправления потеряем, - сказал Швец. 

Он отметил, что районные администрации не имеют представительской функции, а лишь выполняют поручения города. По его мнению, именно муниципалитеты служат проводником между жителями и органами исполнительной власти. 

IMG_1850.JPG (279 KB)

Глава МО "Георгевский" Виталий Жолдасов считает, что в некоторых случаях укрупнение округов выглядит логичным. Например, в небольших муниципальных образованиях вроде поселков Ушково, Серово или Репино, где проживает всего по несколько сотен человек. В других случаях нужды в укрупнении округов он не видит. 

- А справятся ли сегодня наши муниципальные образования с новыми полномочиями, если они в нынешних условиях не всегда эффективно справляются? Мы сегодня говорим, что нужно мунипалитеты укрупнить. А дальше что? Чтобы были больше бюджеты. У них стали больше бюджеты. Больше территорий, детских площадок. Что от этого изменилось? Мы на чем сэкономим? На собственном содержании? Зачем это делать? - задался вопросом Жолдасов. 

IMG_1847.JPG (256 KB)

Он считает, что при рассмотрении вопроса об укрупнении муниципалитетов сперва следует выяснить, нужно ли это. Ему, например, во Фрунзенском районе, этого не нужно. 

Депутат МО "Автово" и руководитель аппарата регионального отделения "Справедливой России - За правду" Кристина Черемных пожаловалась, что у муниципалитета обязанностей становится все больше, а бюджета на это дополнительного не выделяют. Для муниципальной реформы, по ее мнению, нужно сперва привлечь к обсуждению непосредственно муниципалов и экспертное сообщество, чтобы не навредить местному самоуправлению. Как и Жолдасов, она не видит пользы в возможном укрупнении округов. 

IMG_1852.JPG (207 KB)

Доцент РАНХиГС Владимир Желудков высказал мнение, что важнее не укрупнение или, наоборот, уменьшение округов, а количество полномочий и размер финансирования.  

Депутат  МО "Владимирский округ" Виталий Боварь выступил с репликой, что хотел бы, чтобы при подготовке муниципальной реформы городские власти занялись вовлечением людей в городскую политику. 

- Я бы не стал говорить, что людей волнует только то, как метут их двор. На самом деле люди очень любят влиять. За два года работы я понял, что влиять на что-то - это базовое желание людей. То есть политика - это базовое желание людей, - добавил он. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Автово
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
Пока еще нет голосов...
МО Георгиевский
Пока еще нет голосов...
МО №72
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Боварь Виталий Викторович
Жолдасов Виталий Владимирович
Черемных Кристина Витальевна
Швец Павел Евгеньевич
Упоминаемые персоны
Боварь Виталий Викторович 
Вишневский Борис Лазаревич 
Жолдасов Виталий Владимирович 
Кононенко Роман Игоревич 
Черемных Кристина Витальевна 
Швец Павел Евгеньевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама