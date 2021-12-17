Реформа духа местного самоуправления

Петербургские мундепы 16 декабря обсудили перспективы возможной муниципальной реформы. Встреча прошла в помещении совета МО "Владимирский округ". Кроме муниципалов в дискуссии приняли участие депутаты Законодательного собрания Роман Кононенко (КПРФ) и Борис Вишневский ("Яблоко"), а также приглашенные эксперты.

Разговоры о возможном укрупнении муниципальных образований возобновились в Петербурге осенью 2021 года. Спикер Заксобрания Александр Бельский еще в начале октября говорил журналистам, что в некоторых районах есть смысл укрупнить мунипалитеты. "Фонтанка" со ссылкой на свои источники писала в ноябре, что заняться муниципальной реформой в Заксобрании планируют до начала 2022 года. Всего на встрече высказывали предположения о двух вариантах дальнейшей "нарезки" мунипалитетов: либо подвести их под количество районов до 18, либо просто увеличить, сократив общее количество МО примерно в два раза - до 50-60. Сейчас в городе насчитывается 111 муниципалитетов.

Президент Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек начал обсуждение с того, что простые жители не знают, кто у них заседает в муниципальном совете. Более того, некоторые вовсе не знают, на территории какого округа проживают. Иначе, по его словам, обстоят дела в поселковых образования, где депутаты помогают решать насущные вопросы вроде уличного освещения. Ходачек считает полезным сохранить поселковые администрации, а в черте города округа укрупнить. Нынешние муниципалитеты имеют "декоративное" значение - у них ни полномочий, ни значимых средств, считает президент ВШЭ.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") рассказал на встрече о последствиях предыдущей муниципальной реформы, которая проводилась в России в 2003-2009 годах. После неё, по словам "чблочников" мунипалитеты потеряли прежний авторитет и стали придатками администрации.

- Муниципалитету отводилась роль, с одной стороны, администрации, а с другой стороны - такой экономически-политической базы для депутатов Законодательного собрания, которые имели возможность подкармливать их через депутатские поправки всячески. И, в свою очередь, помогать им на выборах. Для населения они были предназначены исключительно в роли отдушины, - рассказал Вишневский.

Будут ли проводить реформу местного самоуправления в Петербурге в ближайшее время, Вишневский не знает, но он предположил что, городские власти и "правящая партия" беспрепятственно проведут ее, если сочтут нужной.

Глава петербургского отделения КПРФ Роман Кононенко заявил, что партия примет активное участие в обсуждении "неизбежной" муниципальной реформы. Представляя позицию партии, он выступил "за" укрупнение муниципальных округов. Он считает идеальным расширение муниципалитетов до уровня районов, либо до 50-60 округов.

Глава МО "№72" Павел Швец уверен, что укрупнение муниципалитетов "убьет" дух муниципальной власти.

- Дожидаться реформы ни в коем случае нельзя. Если в ближайшее время муниципалам не дадут денег, либо мы не придумаем какие-то реальные рабочие механизмы. Я за то, чтобы мунипалитеты не обьединять. Иначе, если мы объединим, мы дух местного самоуправления потеряем, - сказал Швец.

Он отметил, что районные администрации не имеют представительской функции, а лишь выполняют поручения города. По его мнению, именно муниципалитеты служат проводником между жителями и органами исполнительной власти.

Глава МО "Георгевский" Виталий Жолдасов считает, что в некоторых случаях укрупнение округов выглядит логичным. Например, в небольших муниципальных образованиях вроде поселков Ушково, Серово или Репино, где проживает всего по несколько сотен человек. В других случаях нужды в укрупнении округов он не видит.

- А справятся ли сегодня наши муниципальные образования с новыми полномочиями, если они в нынешних условиях не всегда эффективно справляются? Мы сегодня говорим, что нужно мунипалитеты укрупнить. А дальше что? Чтобы были больше бюджеты. У них стали больше бюджеты. Больше территорий, детских площадок. Что от этого изменилось? Мы на чем сэкономим? На собственном содержании? Зачем это делать? - задался вопросом Жолдасов.

Он считает, что при рассмотрении вопроса об укрупнении муниципалитетов сперва следует выяснить, нужно ли это. Ему, например, во Фрунзенском районе, этого не нужно.

Депутат МО "Автово" и руководитель аппарата регионального отделения "Справедливой России - За правду" Кристина Черемных пожаловалась, что у муниципалитета обязанностей становится все больше, а бюджета на это дополнительного не выделяют. Для муниципальной реформы, по ее мнению, нужно сперва привлечь к обсуждению непосредственно муниципалов и экспертное сообщество, чтобы не навредить местному самоуправлению. Как и Жолдасов, она не видит пользы в возможном укрупнении округов.

Доцент РАНХиГС Владимир Желудков высказал мнение, что важнее не укрупнение или, наоборот, уменьшение округов, а количество полномочий и размер финансирования.

Депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь выступил с репликой, что хотел бы, чтобы при подготовке муниципальной реформы городские власти занялись вовлечением людей в городскую политику.

- Я бы не стал говорить, что людей волнует только то, как метут их двор. На самом деле люди очень любят влиять. За два года работы я понял, что влиять на что-то - это базовое желание людей. То есть политика - это базовое желание людей, - добавил он.

Константин Леньков