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Хуснуллин считает электрички приоритетным видом транспорта для Петербурга

фото ЗакС политика Хуснуллин считает электрички приоритетным видом транспорта для Петербурга

Разгрузить транспортные коллапсы в Северной столице поможет развитие сетей городских электричек, уверен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, поделившийся соображениями на этот счёт в разговоре с "Деловым Петербургом".

"Мы обязательно будем развивать рельсовый каркас агломераций. И тут прежде всего я бы говорил о развитии городских электричек на инфраструктуре ОАО "РЖД". Этот транспорт решит проблему дорожных заторов и повысит мобильность городов. Более 20 регионов проявляют интерес к таким проектам и считают городские электрички перспективным видом транспорта. В том числе и в Петербурге мы планируем его внедрение", — высказался вице-премьер.

Хуснуллин уточнил, что Петербургу было предоставлено свыше 24 млрд рублей бюджетного кредита на развитие транспортного блока: деньги выделены под 3% годовых на срок 15 лет. Часть из них пойдёт на "реновацию" парка СПб ГУП "Горэлектротранс", а другая — на возведение транспортной Шкиперской развязки ЗСД.

"И конечно, сегодня особую роль мы отводим развитию железнодорожного транспорта. Он по-прежнему имеет большое значение для межрегионального сообщения Санкт-Петербурга. Сейчас нами прорабатывается запуск проекта строительства высокоскоростной магистрали в Москву в рамках реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Но также железнодорожный транспорт сегодня играет большую роль и в развитии инфраструктуры внутри агломераций", — заключил Хуснуллин.


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